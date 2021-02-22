В Україні триває потепління – синоптик

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Синоптик Наталія Діденко розповіла, якою буде погода у найближчі дні.
Новину передає «Преса України».
Український синоптик Наталія Діденко представила свіжий прогноз погоди. За її словами, в західних областях та в Одеській області протягом тижня стовпчики термометрів покажуть до +12+14 градусів.
«У понеділок в більшості областей України протягом дня очікується +2+6 градусів, на Півдні та на Заході +5+9 градусів. Вночі ще буде підморожувати», - уточнила вона.
Сьогодні, 22 лютого, опади у вигляді мокрого снігу та дощу ймовірні у східних областях, на Сумщині, у Дніпрі з районами, на Полтавщині та в Запоріжжя. У Києві без опадів, +2+4 градусів.
Короткочасне похолодання очікується 23-24 лютого, а саме на Лівобережній Україні.
08:27: За вихідні в Україні виявили 3206 нових хворих на коронавірус
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