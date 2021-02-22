Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Зеленські вшанували пам’ять героїв Небесної сотні
  • Тимошенко прокоментувала провал вакцинації від коронавірусу в Україні
  • В Україні зафіксували стрибок нових заражених на Сovid-19

В Україні триває потепління – синоптик

Аня Мартинюк 22 лютого 2021, 09:49
Версія для друку
В Україні триває потепління – синоптик

Синоптик Наталія Діденко розповіла, якою буде погода у найближчі дні. 

Новину передає «Преса України».

Український синоптик Наталія Діденко представила свіжий прогноз погоди. За її словами, в західних областях та в Одеській області протягом тижня стовпчики термометрів покажуть до +12+14 градусів.

«У понеділок в більшості областей України протягом дня очікується +2+6 градусів, на Півдні та на Заході +5+9 градусів. Вночі ще буде підморожувати», - уточнила вона.

Сьогодні, 22 лютого, опади у вигляді мокрого снігу та дощу ймовірні у східних областях, на Сумщині, у Дніпрі з районами, на Полтавщині та в Запоріжжя. У Києві без опадів, +2+4 градусів.

Короткочасне похолодання очікується 23-24 лютого, а саме на Лівобережній Україні.

 

Читайте також:

  • В Україну йде циклон – синоптик
  • Сніг в Україні припинятиметься – синоптик
  • Морози з України відступають - синоптик

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції