Тимошенко відповіла, чи буде союз із Зеленським

Аня Мартинюк 22 лютого 2021, 09:11

Політик також відповіла на запитання про її головування в уряді.

Новину передає «Преса України».

Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко виступила в ефірі телеканалу «Україна 24». Вона відповіла на запитання, яке давно обговорюють у ЗМІ – «Чи можлива її співпраця з президентом Володимиром Зеленським за умови призначення її главою уряду».

«Дивіться, консультації ведуться. Консультації ведуться про те, як об’єднати парламент, зробити так, щоб сильний уряд міг об’єднати країну. Але тут питання про те, що все це має зміст лише в одному випадку – якщо ми докорінно, на 180 градусів, поміняємо курс управління країною з, по суті, здачі національних інтересів на відродження країни як сильної економічно, політично», - заявила Тимошенко.

За словами політика, якщо не буде зміни курсу, то перестановки на посадах не матимуть сенсу. Тимошенко наголосила, що буде союзником Зеленському за умови, що новий уряд буде формувати стратегію національного відродження.