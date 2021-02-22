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Найбільше нових хворих в Івано-Франківській області.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 22 лютого, міністр МОЗ Максим Степанов представив свіжу статистику щодо поширення коронавірусу. За минулу добу було виявлено 3206 нових хворих. Так, в Україні спостерігається зменшення кількості хворих. Однак за рахунок меншої кількості тестувань – 20 183.
За минулу добу коронавірус виявили у 216 дітей та 78 медпрацівників.
«Також за минулу добу госпіталізовано – 1 443 особи; летальних випадків – 53; одужало – 1 353 особи», - відзначив Степанов.
3 206 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 22 лютого 2021 року. Зокрема,...Опубликовано Максим Степанов Воскресенье, 21 февраля 2021 г.
Найбільше нових випадків захворювання все ще фіксують в Івано-Франківській області – 515.
08:27: За вихідні в Україні виявили 3206 нових хворих на коронавірус
17:03: Huawei очікує продати до 80 мільйонів смартфонів у 2021 році
16:37: Саудівська Аравія визнана п'ятою за величиною бронетанковою державою у світі
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