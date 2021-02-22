За вихідні в Україні виявили 3206 нових хворих на коронавірус

Аня Мартинюк 22 лютого 2021, 08:27

Найбільше нових хворих в Івано-Франківській області.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 лютого, міністр МОЗ Максим Степанов представив свіжу статистику щодо поширення коронавірусу. За минулу добу було виявлено 3206 нових хворих. Так, в Україні спостерігається зменшення кількості хворих. Однак за рахунок меншої кількості тестувань – 20 183.

За минулу добу коронавірус виявили у 216 дітей та 78 медпрацівників.

«Також за минулу добу госпіталізовано – 1 443 особи; летальних випадків – 53; одужало – 1 353 особи», - відзначив Степанов.

3 206 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 22 лютого 2021 року. Зокрема,... Опубликовано Максим Степанов Воскресенье, 21 февраля 2021 г.

Найбільше нових випадків захворювання все ще фіксують в Івано-Франківській області – 515.