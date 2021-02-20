Huawei очікує продати до 80 мільйонів смартфонів у 2021 році

Аня Мартинюк 20 лютого 2021, 17:03

Так, компанія очікує продати на 60 відсотків менше телефонів, ніж у 2020 році.

Новину передає «Преса України».

Компанія Huawei повідомила постачальникам, що цього року розраховує продати від 70 до 80 мільйонів смартфонів. Згідно з доповіддю Nikkei, Huawei заявила, що планує продати на 60 відсотків менше телефонів цього року.

Причина - ознак поліпшення торговельних відносин між США та Китаєм не спостерігається.

Нагадаємо, санкції США призвели до значного скорочення глобальних продажів смартфонів Huawei протягом 2020 року. Однак компанія не відмовляється від свого бізнесу зі смартфонами, який досі процвітає на азіатських та європейських ринках.