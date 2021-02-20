Саудівська Аравія визнана п'ятою за величиною бронетанковою державою у світі 16:37
Українська школярка у TikTok вибачилась за слова про українську мову 10:18
Німці масово відмовляються від вакцини AstraZeneca – Її колотимуть українцям 08:28
Тимошенко прокоментувала провал вакцинації від коронавірусу в Україні 14:09
Рівнянку, яка потонула в Єгипті, повернуть на батьківщину 13:38
Слідом за Австралією Канада змусить Facebook платити за новини 12:53
Стала відома причина системного збільшення хворих на коронавірус на Івано-Франківщині 09:46
Ірина Аллахвердієва засвітила годинник з діамантами та шкірою алігатора 09:04
Експерти порахували, скільки бронемашин має країна Перської затоки.
Новину передає «Преса України».
Відомий сайт Global Fire Power, який представляє рейтинг сукупної військової потужності кожної з країн світу, визнав Саудівську Аравію п'ятою за величиною броньованою державою у світі.
За даними Global Fire Power, Саудівська Аравія має 12500 броньованих машин, чим перевершила Велику Британію, Німеччину, Францію, Іран, Туреччину та Ізраїль.
Першою бронетанковою державою у світі є США з 40 000 броньованих машин, за ними йдуть Китай з 35 000, Росія з 27 000, а потім Південна Корея з 14 100 таких машин.
Туреччина посіла шосте місце з 11 630 броньованими машинами, Єгипет – восьме з 11 000 автомобілів, Іран - 15-те з 8 500 та Ізраїль - 17-те з 7500 броньованими машинами.
До слова, саудівська армія вважається однією з найсильніших армій в Перській затоці і є однією з найбільших арабських та близькосхідних армій.
16:37: Саудівська Аравія визнана п'ятою за величиною бронетанковою державою у світі
10:18: Українська школярка у TikTok вибачилась за слова про українську мову
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.