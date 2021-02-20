Саудівська Аравія визнана п'ятою за величиною бронетанковою державою у світі

Аня Мартинюк 20 лютого 2021, 16:37

Експерти порахували, скільки бронемашин має країна Перської затоки.

Новину передає «Преса України».

Відомий сайт Global Fire Power, який представляє рейтинг сукупної військової потужності кожної з країн світу, визнав Саудівську Аравію п'ятою за величиною броньованою державою у світі.

За даними Global Fire Power, Саудівська Аравія має 12500 броньованих машин, чим перевершила Велику Британію, Німеччину, Францію, Іран, Туреччину та Ізраїль.

Першою бронетанковою державою у світі є США з 40 000 броньованих машин, за ними йдуть Китай з 35 000, Росія з 27 000, а потім Південна Корея з 14 100 таких машин.

Туреччина посіла шосте місце з 11 630 броньованими машинами, Єгипет – восьме з 11 000 автомобілів, Іран - 15-те з 8 500 та Ізраїль - 17-те з 7500 броньованими машинами.

До слова, саудівська армія вважається однією з найсильніших армій в Перській затоці і є однією з найбільших арабських та близькосхідних армій.