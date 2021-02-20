Медведчук і Марченко відреагували на санкції РНБО

Аня Мартинюк 20 лютого 2021, 16:06

Депутат попередив, що «боротьба буде продовжена».

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 20 лютого, один із лідерів партії ОПЗЖ Віктор Медведчук назвав незаконними санкції, які РНБО ввела проти нього та його дружини Оксани Марченко.

«Проти мене і мого товариша по фракції Тараса Козака, а також членів наших сімей незаконно, без будь-яких доказів ввели санкції. Як фахівець в області права можу сказати: всі ті санкції, які вводяться чинною владою по відношенню до мене, моєї сім'ї, моїх соратників і журналістів, є незаконними і не можуть застосовуватися інакше як за рішенням суду», - прокоменутвав він.

За його словами, такі дії влади можна описати як «торжество свавілля, анархії і беззаконня». Медведчук наголосив, що боротьба буде продовжена. Тим часом його дружина Оксана Марченко заявила, що вступає в ОПЗЖ.

Нагадаємо, днем раніше РНБО ввела санкції проти 19 юридичних і 8 фізичних осіб. В тому числі 5 літаків, на яких здійснювалися перельоти за маршрутом Київ - Москва.