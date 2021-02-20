В Одесі горів пологовий будинок

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Новину передає «Преса України».
Вночі, 20 лютого, в пологовому будинку №5, що в Одесі, сталася пожежа. У прес-службі ДСНС в Одеській області повідомили, що було евакуйовано 74 людини. З них 46 жінок, 16 немовлят, 12 медпрацівників.
«О 3:02 в Службу порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в пологовому будинку №5 за адресою вул. Маршала Говорова, 28. На місці події було встановлено, що горить майно в побутовому приміщенні на третьому поверсі пологового будинку», - йдеться в повідомленні.
Вогонь вдалось приборкати о 3:31 на площі 3 квадратні метри. На щастя, обяйшлось без жертв та потерпілих. Наразі озвучена попередня причина загоряння - коротке замикання електропроводки в холодильнику.
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