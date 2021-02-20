У РФ зареєстрували третю вакцину від коронавірусу

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Вона має назву CoviVac.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 20 лютого, стало відомо, що Росія зареєструвала третю вакцину проти COVID-19. Так, Sputnik V та EpiVacCorona доповнила CoviVac, вироблена державним дослідницьким центром.
«Сьогодні ми відзначаємо, що зареєстрована третя вакцина CoviVac», - заявив прем'єр-міністр Михайло Мішустін на засіданні уряду, яке транслювалося по державному телебаченню.
У Москві тим часом заявили, що у березні стартує вакцинація населення цією вакциною. Зокрема буде введено 120 000 доз препарату.
10:18: Українська школярка у TikTok вибачилась за слова про українську мову
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