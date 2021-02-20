У РФ зареєстрували третю вакцину від коронавірусу

Аня Мартинюк 20 лютого 2021, 12:00

Вона має назву CoviVac.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 20 лютого, стало відомо, що Росія зареєструвала третю вакцину проти COVID-19. Так, Sputnik V та EpiVacCorona доповнила CoviVac, вироблена державним дослідницьким центром.

«Сьогодні ми відзначаємо, що зареєстрована третя вакцина CoviVac», - заявив прем'єр-міністр Михайло Мішустін на засіданні уряду, яке транслювалося по державному телебаченню.

У Москві тим часом заявили, що у березні стартує вакцинація населення цією вакциною. Зокрема буде введено 120 000 доз препарату.