Зеленські вшанували пам’ять героїв Небесної сотні

Аня Мартинюк 20 лютого 2021, 11:38

Зеленські прийшли зі свічками до Меморіалу Небесної Сотні.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 20 лютого, президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська вшанували пам'ять загиблих учасників революції Гідності. Про це повідомили у прес-службі Офісу президента.

«Хтось іще не мав вісімнадцяти, а хтось уже мав онуків. Хтось приїхав з маленького селища, а хтось усе життя провів у столиці. Жінки та чоловіки різного віку, професій, релігій, національностей. Їх об’єднали цінності. Гідність, свобода та незалежність України. Ми не маємо права забути імена всіх загиблих на Майдані. Ми не маємо права не дізнатися імена всіх винних у цьому. Ми не маємо права не побудувати саме ту країну, за яку вони віддали свої життя. Вічна пам'ять усім, хто загинув за майбутнє України!» - зазначив український лідер на своїй сторінці у соцмережі.

Так, Зеленські встановили лампадки під хрестом на місці загибелі учасників революції та забили у Дзвін гідності.