ВРУ націлилась заборонити продаж ліків неповнолітнім

Аня Мартинюк 20 лютого 2021, 11:03

Через хвилю дитячих самогубств.

Новину передає «Преса України».

У ВРУ обговорюють рішення заборонити продаж будь-яких ліків неповнолітнім громадянам. Законопроект буде зареєстровано найближчим часом. Причина такого ходу подій - ряд випадків, коли діти отруювались медикаментами, придбаними в аптеці.

Глава парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький зазначив, що продаж ліків неповнолітнім буде заборонено як рецептурних, так і без рецептурних.

«Про вітаміни ми зараз не говоримо, про БАДи не говоримо, тому що це не ліки», - заявив він.

Також наразі не вирішено, яке покарання застосувати за продаж ліків неповнолітнім. Не виключено, що за продаж ліків неповнолітнім передбачатиметься тюремний термін.