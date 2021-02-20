ВРУ націлилась заборонити продаж ліків неповнолітнім

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Через хвилю дитячих самогубств.
Новину передає «Преса України».
У ВРУ обговорюють рішення заборонити продаж будь-яких ліків неповнолітнім громадянам. Законопроект буде зареєстровано найближчим часом. Причина такого ходу подій - ряд випадків, коли діти отруювались медикаментами, придбаними в аптеці.
Глава парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький зазначив, що продаж ліків неповнолітнім буде заборонено як рецептурних, так і без рецептурних.
«Про вітаміни ми зараз не говоримо, про БАДи не говоримо, тому що це не ліки», - заявив він.
Також наразі не вирішено, яке покарання застосувати за продаж ліків неповнолітнім. Не виключено, що за продаж ліків неповнолітнім передбачатиметься тюремний термін.
10:18: Українська школярка у TikTok вибачилась за слова про українську мову
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