Українська школярка у TikTok вибачилась за слова про українську мову 10:18
Німці масово відмовляються від вакцини AstraZeneca – Її колотимуть українцям 08:28
Тимошенко прокоментувала провал вакцинації від коронавірусу в Україні 14:09
Рівнянку, яка потонула в Єгипті, повернуть на батьківщину 13:38
Слідом за Австралією Канада змусить Facebook платити за новини 12:53
Стала відома причина системного збільшення хворих на коронавірус на Івано-Франківщині 09:46
Ірина Аллахвердієва засвітила годинник з діамантами та шкірою алігатора 09:04
Укрзалізниці дозволили стягнути з WOG чималу суму за підвищення ціни на дизель 14:08
Facebook почав блокувати австралійців, які діляться новинами 12:43
В Україні дали зелене світло футбольним матчам з глядачами 12:07
15-річна Ліза Леоненко заявила, що не хотіла нікого ображати.
Новину передає «Преса України».
Столична TikTok-блогерка Ліза Леоненко записала чергове відео. Як відомо, раніше школярка заявила, що у Києві всі розмовляють російською мовою, а оскільки вивчити українську дівчина не може, то «всрал*ся мені ваша мова». В результаті школярка зібрала негативну реакцію у Мережі. Також дівчину внесли в базу Миротворця.
Тепер 15-річна Леоненко вибачилась за слова.
«Я перепрошую за негативне висловлювання щодо української мови. Всі в цьому житті роблять помилки, і я не виняток. Це була реакція на образу мене за погану вимову українською мовою. Насправді ж я добре знаю українську мову і добре нею володію. Але з невеличким акцентом», — заявила блогерка.
Дівчина додала, що не хотіла нікого ображати і сподівається, що всі розуміють, чому «так вийшло».
10:18: Українська школярка у TikTok вибачилась за слова про українську мову
08:28: Німці масово відмовляються від вакцини AstraZeneca – Її колотимуть українцям
14:09: Тимошенко прокоментувала провал вакцинації від коронавірусу в Україні
13:38: Рівнянку, яка потонула в Єгипті, повернуть на батьківщину
12:53: Слідом за Австралією Канада змусить Facebook платити за новини
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.