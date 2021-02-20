Українська школярка у TikTok вибачилась за слова про українську мову

Аня Мартинюк 20 лютого 2021, 10:18

15-річна Ліза Леоненко заявила, що не хотіла нікого ображати.

Новину передає «Преса України».

Столична TikTok-блогерка Ліза Леоненко записала чергове відео. Як відомо, раніше школярка заявила, що у Києві всі розмовляють російською мовою, а оскільки вивчити українську дівчина не може, то «всрал*ся мені ваша мова». В результаті школярка зібрала негативну реакцію у Мережі. Також дівчину внесли в базу Миротворця.

Тепер 15-річна Леоненко вибачилась за слова.

«Я перепрошую за негативне висловлювання щодо української мови. Всі в цьому житті роблять помилки, і я не виняток. Це була реакція на образу мене за погану вимову українською мовою. Насправді ж я добре знаю українську мову і добре нею володію. Але з невеличким акцентом», — заявила блогерка.

Дівчина додала, що не хотіла нікого ображати і сподівається, що всі розуміють, чому «так вийшло».