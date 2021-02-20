В Україні понад 6000 нових коронавірусних хворих

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На жаль, понад 400 хворих – діти.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 20 лютого, міністр МОЗ Максим Степанов представив коронавірусну статистику. За минулу добу було виявлено 6 295 нових хворих. Так, в Україні спостерігається поступове збільшення кількості хворих. Тим не менше значно побільшало хворих серед дітей - плюс 429 дітей. Також за добу захворіли 223 медпрацівники.
6 295 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 20 лютого 2021 року. Зокрема,...Опубликовано Максим Степанов Пятница, 19 февраля 2021 г.
Найбільше нових випадків в Івано-Франківській області – 738. На жаль, за минулу добу померли 73 пацієнти. Разом з тим одужати вдалось 4 539 людям. Особливо варто зазначити, що за добу було проведено 67 017 тестів на коронавірус.
10:18: Українська школярка у TikTok вибачилась за слова про українську мову
08:28: Німці масово відмовляються від вакцини AstraZeneca – Її колотимуть українцям
14:09: Тимошенко прокоментувала провал вакцинації від коронавірусу в Україні
13:38: Рівнянку, яка потонула в Єгипті, повернуть на батьківщину
12:53: Слідом за Австралією Канада змусить Facebook платити за новини
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