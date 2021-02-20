В Україні понад 6000 нових коронавірусних хворих

Аня Мартинюк 20 лютого 2021, 09:41

На жаль, понад 400 хворих – діти.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 20 лютого, міністр МОЗ Максим Степанов представив коронавірусну статистику. За минулу добу було виявлено 6 295 нових хворих. Так, в Україні спостерігається поступове збільшення кількості хворих. Тим не менше значно побільшало хворих серед дітей - плюс 429 дітей. Також за добу захворіли 223 медпрацівники.

6 295 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 20 лютого 2021 року. Зокрема,... Опубликовано Максим Степанов Пятница, 19 февраля 2021 г.

Найбільше нових випадків в Івано-Франківській області – 738. На жаль, за минулу добу померли 73 пацієнти. Разом з тим одужати вдалось 4 539 людям. Особливо варто зазначити, що за добу було проведено 67 017 тестів на коронавірус.