Син українського депутата показав небезпечну їзду

Німці масово відмовляються від вакцини AstraZeneca – Її колотимуть українцям 08:28
Тимошенко прокоментувала провал вакцинації від коронавірусу в Україні 14:09
Рівнянку, яка потонула в Єгипті, повернуть на батьківщину 13:38
Слідом за Австралією Канада змусить Facebook платити за новини 12:53
Стала відома причина системного збільшення хворих на коронавірус на Івано-Франківщині 09:46
Ірина Аллахвердієва засвітила годинник з діамантами та шкірою алігатора 09:04
Укрзалізниці дозволили стягнути з WOG чималу суму за підвищення ціни на дизель 14:08
Facebook почав блокувати австралійців, які діляться новинами 12:43
В Україні дали зелене світло футбольним матчам з глядачами 12:07
Пішла з життя зірка «Іронії долі» та «Службовий роман» 10:47
Молодий водій вирішив розігнати авто до 134 км/год там, де дозволено 50 км/год.
Новину передає «Преса України».
Син депутата ВРУ від «Слуги народу» Юрія Арістова, Артем Арістов, похизувався у Мережі відео, на якому він катається вулицями Києва на великій швидкості. При цьому він сам себе знімав на камеру.
Так, Арістов-молодший майже втричі перевищив максимально-допустиму швидкість автомобіля, досягши 134 км/год. Нагадаємо, у зв'язку з похолоданням Департамент транспортної інфраструктури КМДА встановив до 1-го квітня 2021 року обмеження максимальної швидкості: до 50 км/год замість 80 км/год.
08:28: Німці масово відмовляються від вакцини AstraZeneca – Її колотимуть українцям
14:09: Тимошенко прокоментувала провал вакцинації від коронавірусу в Україні
13:38: Рівнянку, яка потонула в Єгипті, повернуть на батьківщину
12:53: Слідом за Австралією Канада змусить Facebook платити за новини
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.