Син українського депутата показав небезпечну їзду

Аня Мартинюк 20 лютого 2021, 09:05

Молодий водій вирішив розігнати авто до 134 км/год там, де дозволено 50 км/год.

Новину передає «Преса України».

Син депутата ВРУ від «Слуги народу» Юрія Арістова, Артем Арістов, похизувався у Мережі відео, на якому він катається вулицями Києва на великій швидкості. При цьому він сам себе знімав на камеру.

Так, Арістов-молодший майже втричі перевищив максимально-допустиму швидкість автомобіля, досягши 134 км/год. Нагадаємо, у зв'язку з похолоданням Департамент транспортної інфраструктури КМДА встановив до 1-го квітня 2021 року обмеження максимальної швидкості: до 50 км/год замість 80 км/год.