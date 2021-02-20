Німці масово відмовляються від вакцини AstraZeneca – Її колотимуть українцям

Аня Мартинюк 20 лютого 2021, 08:28

Німцям явно не до вподоби ідея колотися оксфордською вакциною.

Новину передає «Преса України».

За даними газети Bild, жителі Берліна масово відмовляються від вакцини проти коронавірусу AstraZeneca. Як відомо, берлінці записуються на отримання вакцини через Інтернет. За словами місцевих журналістів, ажіотажу на щеплення немає і для вакцинації вільні цілі тижні.

Нагадаємо, Україна закупить декілька мільйонів доз антикоронавірусної вакцини AstraZeneca, виробленої за ліцензією в Індії. Раніше в Україну мали привезти вакцину Pfizer. Поставка зірвалась.