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За її словами, це питання було провалене півроку назад.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 19 лютого, лідер політсили «Батьківщина» Юлія Тимошенко виступила на брифінгу. Вона заявила, що питання отримання вакцин вирішуються у світі на найвищому рівні. За її словами, міністри такі питання вирішити не можуть.
Народна обраниця наголосила, що Україна повинна була почати вести переговори щодо закупівлі вакцини заздалегідь на президентському рівні.
«На жаль терміни по переговорам між нашою країною та іншими країнами, були пропущені. Коли підключився Степанов, як міністр охорони здоров’я, ні його статус, ні часу вже для нього було недостатньо», - зауважила Тимошенко.
За її словами, питання щодо закупівлі вакцини було провалене півроку назад.
14:09: Тимошенко прокоментувала провал вакцинації від коронавірусу в Україні
13:38: Рівнянку, яка потонула в Єгипті, повернуть на батьківщину
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