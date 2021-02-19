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Тіло доставлять літаком в аеропорт Львова.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі МЗС повідомили, що сьогодні, 19 лютого, в аеропорт «Львів» доправлять тіло рівнянки, яка затонула під час відпочинку у Єгипті. Повітряне судно прибуде в 20:35.
Наразі відомо, що трагедія з українкою трапилась 13 лютого. 65-річна жінка, займаючись плаванням з чоловіком, в якийсь момент зникла з його поля зору. Точна причина смерті жінки не розголошується.
13:38: Рівнянку, яка потонула в Єгипті, повернуть на батьківщину
12:53: Слідом за Австралією Канада змусить Facebook платити за новини
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