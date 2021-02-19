Рівнянку, яка потонула в Єгипті, повернуть на батьківщину

Аня Мартинюк 19 лютого 2021, 13:38

Тіло доставлять літаком в аеропорт Львова.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі МЗС повідомили, що сьогодні, 19 лютого, в аеропорт «Львів» доправлять тіло рівнянки, яка затонула під час відпочинку у Єгипті. Повітряне судно прибуде в 20:35.

Наразі відомо, що трагедія з українкою трапилась 13 лютого. 65-річна жінка, займаючись плаванням з чоловіком, в якийсь момент зникла з його поля зору. Точна причина смерті жінки не розголошується.