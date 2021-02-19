Вперше за 7 років Земфіра випустила новий кліп

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Він присвячений комп'ютерному персонажу.
Новину передає «Преса України».
Відома в Україні російська співачка Земфіра Рамазанова представила шанувальникам перший за 7 років кліп. Мова йде про кліп на нову пісню «Остін».
Анімаційна робота створена за мотивами популярної мобільної гри Homescapes. Сценарист і режисер кліпу - Олексій Крупник.
«Я давно граю в різні іграшки. Максимально незлобиві, комфортні, заспокійливі - вони для мене як таблетка. Можна годинами тиснути на клавіші, збирати пазли. Три в ряд - максимально просто. Інша справа - історія Остіна. Він правда дратує мене своєю стерильністю, впорядкованістю, всім своїм єством, але він неодмінний персонаж в моєму житті, і я постійно до нього повертаюся», - прокоментувала кліп співачка.
Тим не менше, наразі невідомо, коли саме Земфіра представить світу новий альбом.
13:38: Рівнянку, яка потонула в Єгипті, повернуть на батьківщину
12:53: Слідом за Австралією Канада змусить Facebook платити за новини
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