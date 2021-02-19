Слідом за Австралією Канада змусить Facebook платити за новини

Аня Мартинюк 19 лютого 2021, 12:53

Крок Facebook щодо блокування новин з Австралії, спричинив негативну реакцію видавців та політиків у всьому світі.

Новину передає «Преса України».

У світі з’явилась перша реакція на небажання соцгіганта Facebook платити за демонстрацію у соцмережі новин з Австралії. Як відомо, Австралія прийняла законодавство, згідно з яким Facebook платити ЗМІ. В результаті соцгігант вирішив банити новини з Австралії.

Також дії Facebook щодо Австралії засудили. Канада пообіцяла стати наступною країною, яка прийме аналогічне австралійському законодавство у найближчі місяці. Британський депутат, голова Комітету з питань цифрових технологій Джуліан Найт описав ситуацію як спробу залякування демократії.

«Ця акція - ця акція хулігана-хлопчика - яку вони вчинили в Австралії, я думаю, запалить бажання пройти далі серед законодавців у всьому світі», - заявив він.

Експерти пророкують, що в разі прийняття рядом країн подібних кроків, підхід Facebook щодо видалення контенту новин стане абсолютно нежиттєздатним.