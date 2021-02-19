Pfizer випробовує вакцину від COVID-19 на вагітних

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Уже знайшлось 4000 добровольців.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 19 лютого, стало відомо, що компанії Pfizer і BioNTech розпочали міжнародне дослідження своєї вакцини від коронавірусу. Так, експерти перевіряють, чи безпечний препарат для вагітних.
4000 здорових вагітних жінок-добровольців у віці від 18 років випробують на собі вакцину. Серед добровольців вагітні жінки зі США, Канади, Аргентини, Бразилії, Чилі, Мозамбіку, Південної Африци, Великої Британіїта Іспанії.
Доктор Вільям Грубер, старший віце-президент Pfizer з клінічних досліджень і розробок вакцин, нагадав, що вагітні з коронавірусом частіше важче переносять COVID-19. Також у них можуть початися передчасні пологи. Тому на вивченні цієї групи населення наполіг Національний інститут охорони здоров’я США.
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