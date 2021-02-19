Туреччина почала вакцинувати в'язнів

Стала відома причина системного збільшення хворих на коронавірус на Івано-Франківщині 09:46
Ірина Аллахвердієва засвітила годинник з діамантами та шкірою алігатора 09:04
Укрзалізниці дозволили стягнути з WOG чималу суму за підвищення ціни на дизель 14:08
Facebook почав блокувати австралійців, які діляться новинами 12:43
В Україні дали зелене світло футбольним матчам з глядачами 12:07
Пішла з життя зірка «Іронії долі» та «Службовий роман» 10:47
Мама року 2021: в Україні стартувала премія для найкращих мам від EVA 10:15
Кіркорова і Ані Лорак планують позбавити звань народних артистів України 10:14
В Україні щомісяця підніматимуть ціни на залізничні квитки 09:38
В Україні зафіксували стрибок нових заражених на Сovid-19 08:35
В Україні запрацював державний портал з питань вакцинації 14:00
Деталі розповіли у Міністерстві юстиції країни.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 19 лютого, стало відомо, що Туреччина розпочала вакцинацію від COVID-19 в’язнів. Про це повідомило Міністерство юстиції країни.
Відомо, що ув'язнені у віці старше 65 років та особи, які страждають на хронічні захворювання, отримуватимуть вакцину першими відповідно до вказівок Міністерства охорони здоров'я.
Туреччина розпочала поетапне впровадження програми масового щеплення 14 січня і вже завершила вакцинацію осіб старше 65 років.
До слова, з квітня 2020 року Туреччина звільнила близько третини тюремного населення, намагаючись зменшити ризик поширення COVID-19. До пандемії у в'язницях Туреччини утримувалося близько 300 000 ув'язнених, що є однією з найбільших груп населення у світі.
09:46: Стала відома причина системного збільшення хворих на коронавірус на Івано-Франківщині
09:04: Ірина Аллахвердієва засвітила годинник з діамантами та шкірою алігатора
14:08: Укрзалізниці дозволили стягнути з WOG чималу суму за підвищення ціни на дизель
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.