Туреччина почала вакцинувати в'язнів

Аня Мартинюк 19 лютого 2021, 11:37

Деталі розповіли у Міністерстві юстиції країни.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 19 лютого, стало відомо, що Туреччина розпочала вакцинацію від COVID-19 в’язнів. Про це повідомило Міністерство юстиції країни.

Відомо, що ув'язнені у віці старше 65 років та особи, які страждають на хронічні захворювання, отримуватимуть вакцину першими відповідно до вказівок Міністерства охорони здоров'я.

Туреччина розпочала поетапне впровадження програми масового щеплення 14 січня і вже завершила вакцинацію осіб старше 65 років.

До слова, з квітня 2020 року Туреччина звільнила близько третини тюремного населення, намагаючись зменшити ризик поширення COVID-19. До пандемії у в'язницях Туреччини утримувалося близько 300 000 ув'язнених, що є однією з найбільших груп населення у світі.