В Україні запрацюють мобільні психіатричні бригади

Стала відома причина системного збільшення хворих на коронавірус на Івано-Франківщині 09:46
Ірина Аллахвердієва засвітила годинник з діамантами та шкірою алігатора 09:04
Укрзалізниці дозволили стягнути з WOG чималу суму за підвищення ціни на дизель 14:08
Facebook почав блокувати австралійців, які діляться новинами 12:43
В Україні дали зелене світло футбольним матчам з глядачами 12:07
Пішла з життя зірка «Іронії долі» та «Службовий роман» 10:47
Мама року 2021: в Україні стартувала премія для найкращих мам від EVA 10:15
Кіркорова і Ані Лорак планують позбавити звань народних артистів України 10:14
В Україні щомісяця підніматимуть ціни на залізничні квитки 09:38
В Україні зафіксували стрибок нових заражених на Сovid-19 08:35
В Україні запрацював державний портал з питань вакцинації 14:00
Уже в 2021 році.
Новину передає «Преса України».
Заступниця міністра охорони здоров'я України Ірина Микичак повідомила, що у поточному році в рамках програми Медгарант буде впроваджено новий пакет допомоги. А саме для людей з розладами психічного здоров'я в амбулаторних умовах.
Будуть створені мобільні психіатричні бригади. Ірина Микичак нагадала, що МОЗ разом з українсько-швейцарським проектом «Психічне здоров'я для України» відкрило школу «Лідерство психічному здоров'ю», в якій беруть участь керівники психіатричних установ, соцслужб, громадських організацій. Перший модуль школи уже відбувся.
09:46: Стала відома причина системного збільшення хворих на коронавірус на Івано-Франківщині
09:04: Ірина Аллахвердієва засвітила годинник з діамантами та шкірою алігатора
14:08: Укрзалізниці дозволили стягнути з WOG чималу суму за підвищення ціни на дизель
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.