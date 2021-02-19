В Україні запрацюють мобільні психіатричні бригади

Аня Мартинюк 19 лютого 2021, 10:58

Уже в 2021 році.

Новину передає «Преса України».

Заступниця міністра охорони здоров'я України Ірина Микичак повідомила, що у поточному році в рамках програми Медгарант буде впроваджено новий пакет допомоги. А саме для людей з розладами психічного здоров'я в амбулаторних умовах.

Будуть створені мобільні психіатричні бригади. Ірина Микичак нагадала, що МОЗ разом з українсько-швейцарським проектом «Психічне здоров'я для України» відкрило школу «Лідерство психічному здоров'ю», в якій беруть участь керівники психіатричних установ, соцслужб, громадських організацій. Перший модуль школи уже відбувся.