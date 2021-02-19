Українські вчені показали рожевий сніг в Антарктиді

Аня Мартинюк 19 лютого 2021, 10:21

Стало відомо, чому сніг раптово став кольоровим.

Новину передає «Преса України».

Біля станції Академік Вернадський сніг забарвився в рожевий колір. Про це повідомили українські вчені. За їх словами, сніг почав «цвісти» й тому демонструє рожевий, а подекуди й зелений колір.

У прес-службі Національного антарктичного наукового центру України пояснили, що колір проявляється внаслідок розвитку мікроскопічних водоростей.

«Вони розмножуються спорами, які не бояться екстремальних температур і зберігаються в снігу протягом усієї тривалої зими», - зазначено в повідомленні.

Зелений колір додає пігмент хлорофіл, а рожевий – каротин. На жаль, таке явище сприяє зміні клімату, адже білий сніг міг відбивати сонячне світло, а кольоровий – ні.