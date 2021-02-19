Українські вчені показали рожевий сніг в Антарктиді

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Стало відомо, чому сніг раптово став кольоровим.
Новину передає «Преса України».
Біля станції Академік Вернадський сніг забарвився в рожевий колір. Про це повідомили українські вчені. За їх словами, сніг почав «цвісти» й тому демонструє рожевий, а подекуди й зелений колір.
У прес-службі Національного антарктичного наукового центру України пояснили, що колір проявляється внаслідок розвитку мікроскопічних водоростей.
«Вони розмножуються спорами, які не бояться екстремальних температур і зберігаються в снігу протягом усієї тривалої зими», - зазначено в повідомленні.
Зелений колір додає пігмент хлорофіл, а рожевий – каротин. На жаль, таке явище сприяє зміні клімату, адже білий сніг міг відбивати сонячне світло, а кольоровий – ні.
09:46: Стала відома причина системного збільшення хворих на коронавірус на Івано-Франківщині
09:04: Ірина Аллахвердієва засвітила годинник з діамантами та шкірою алігатора
14:08: Укрзалізниці дозволили стягнути з WOG чималу суму за підвищення ціни на дизель
12:43: Facebook почав блокувати австралійців, які діляться новинами
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