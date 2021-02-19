Стала відома причина системного збільшення хворих на коронавірус на Івано-Франківщині

Аня Мартинюк 19 лютого 2021, 09:46

Як відомо, Івано-Франківська область лідирує за кількістю нових хворих на коронавірус.

Новину передає «Преса України».

Чиновники Івано-Франківської області висловили свою думку з приводу тривалого значного збільшення кількості нових хворих на коронавірус.

Так, було озвучене припущення, що справа в святкуванні весіль, відвідуванні храмів. Начальник обласного управління Госпотребслужби Роман Гурський додав, що люди дотримуються протиепідеміологічних правил, однак не завжди.

«Коли ви в масці відбули в храмі службу і пішли додому, безумовно, є ймовірність зараження ... Але коли ми отримали Розколяду, то були в шоці. Тому що на всіх богослужіннях люди ще в масках, і священики дотримуються вимог причастя, дезінфікують ложку ... Втім, коли сходяться з двох сіл в будинок культури, або народний дім або в храм, і всі знімають маски і колядують, то ймовірність зараження з 10 відсотків зростає до 100», - зазначив він.

Він нагадав, що на Івано-Франківщині люблять багатолюдні свята. Зокрема весілля, на які з'їжджаються люди з різних регіонів.