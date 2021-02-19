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Журналісти озвучили ціну статусного аксессуару.
Новину передає «Преса України».
Відома представниця президентської фракції «Слуга народу» Ірина Аллахвердієва засвітила в Раді черговий дорогий аксесуар.
42-річна народна депутатка обрала для себе годинник з діамантами і шкірою алігатора. Коштує такий 275 000 гривень. Швейцарський годинник Ulysse Nardin моделі Classico Jade має традиційну круглу форму з перламутровим циферблатом.
Журналісти відзначають, що це модель 2018 року і наразі її можна купити зі знижкою 15-20%. До слова, дана модель годинника в декларацію Аллахвердієвої не внесена.
09:04: Ірина Аллахвердієва засвітила годинник з діамантами та шкірою алігатора
14:08: Укрзалізниці дозволили стягнути з WOG чималу суму за підвищення ціни на дизель
12:43: Facebook почав блокувати австралійців, які діляться новинами
12:07: В Україні дали зелене світло футбольним матчам з глядачами
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