В Україні понад 6000 нових коронавірусних хворих

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З кожним днем кількість нових хворих зростає.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 19 лютого, міністр МОЗ представив коронавірусну статистику. За минулу добу було виявлено 6 531 нових хворих. Так, в Україні спостерігається поступове збільшення кількості хворих.
Найбільше нових випадків в Івано-Франківській області – 753, Вінницькій області – 581. На жаль, за минулу добу померли 120 пацієнтів. Разом з тим одужати вдалось 5 857 людям.
6 531 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 19 лютого 2021 року. Зокрема,...Опубликовано Максим Степанов Четверг, 18 февраля 2021 г.
Особливо варто зазначити, що за добу було проведено 61 215 тестів на коронавірус.
09:04: Ірина Аллахвердієва засвітила годинник з діамантами та шкірою алігатора
14:08: Укрзалізниці дозволили стягнути з WOG чималу суму за підвищення ціни на дизель
12:43: Facebook почав блокувати австралійців, які діляться новинами
12:07: В Україні дали зелене світло футбольним матчам з глядачами
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