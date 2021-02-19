В Україні понад 6000 нових коронавірусних хворих

Аня Мартинюк 19 лютого 2021, 08:34

З кожним днем кількість нових хворих зростає.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 19 лютого, міністр МОЗ представив коронавірусну статистику. За минулу добу було виявлено 6 531 нових хворих. Так, в Україні спостерігається поступове збільшення кількості хворих.

Найбільше нових випадків в Івано-Франківській області – 753, Вінницькій області – 581. На жаль, за минулу добу померли 120 пацієнтів. Разом з тим одужати вдалось 5 857 людям.

6 531 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 19 лютого 2021 року. Зокрема,... Опубликовано Максим Степанов Четверг, 18 февраля 2021 г.

Особливо варто зазначити, що за добу було проведено 61 215 тестів на коронавірус.