Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • В Україні зафіксували стрибок нових заражених на Сovid-19
  • В Україні запрацював державний портал з питань вакцинації
  • У ВРУ почали збирати підписи за імпічмент Зеленському

В Україні понад 6000 нових коронавірусних хворих

Аня Мартинюк 19 лютого 2021, 08:34
Версія для друку
В Україні понад 6000 нових коронавірусних хворих

З кожним днем кількість нових хворих зростає.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 19 лютого, міністр МОЗ представив коронавірусну статистику. За минулу добу було виявлено 6 531 нових хворих. Так, в Україні спостерігається поступове збільшення кількості хворих.

Найбільше нових випадків в Івано-Франківській області – 753, Вінницькій області – 581. На жаль, за минулу добу померли 120 пацієнтів. Разом з тим одужати вдалось 5 857 людям.

6 531 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 19 лютого 2021 року. Зокрема,...

Опубликовано Максим Степанов Четверг, 18 февраля 2021 г.

Особливо варто зазначити, що за добу було проведено 61 215 тестів на коронавірус.

 

Читайте також:

 

 

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції