Укрзалізниці дозволили стягнути з WOG чималу суму за підвищення ціни на дизель 14:08
Facebook почав блокувати австралійців, які діляться новинами 12:43
В Україні дали зелене світло футбольним матчам з глядачами 12:07
Пішла з життя зірка «Іронії долі» та «Службовий роман» 10:47
Мама року 2021: в Україні стартувала премія для найкращих мам від EVA 10:15
Кіркорова і Ані Лорак планують позбавити звань народних артистів України 10:14
В Україні щомісяця підніматимуть ціни на залізничні квитки 09:38
В Україні зафіксували стрибок нових заражених на Сovid-19 08:35
В Україні запрацював державний портал з питань вакцинації 14:00
Політолог прокоментував співпрацю «Слуг народу» з «Батьківщиною» 09:24
Стоит ли покупать сушильную машину: 3 веских аргумента 01:37
А саме 35 мільйонів гривень.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що компанія WOG заплатить 35 мільйонів гривень Укрзалізниці за підвищення ціни на дизель. Так, Верховний Суд залишив без змін рішення суду першої інстанції. Як відомо, суд задовольнив позовні вимоги НАБУ і визнав недійсними додаткові угоди про підняття ціни на паливо.
«Відповідне рішення щодо відмови в задоволенні касаційної скарги ТОВ «Вог Аеро Джет» (зараз - ТОВ «Воленс Трейд») Верховний Суд ухвалив 16 лютого 2021 року», - відзначили в антикорупційному бюро.
Це означає, що Укрзалізниця може повернути собі переплачені кошти. До слова, ТОВ «Вог Аеро Джет» необґрунтовано збільшило ціну на 7-10%.
14:08: Укрзалізниці дозволили стягнути з WOG чималу суму за підвищення ціни на дизель
12:43: Facebook почав блокувати австралійців, які діляться новинами
12:07: В Україні дали зелене світло футбольним матчам з глядачами
10:47: Пішла з життя зірка «Іронії долі» та «Службовий роман»
10:15: Мама року 2021: в Україні стартувала премія для найкращих мам від EVA
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.