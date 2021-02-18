Укрзалізниці дозволили стягнути з WOG чималу суму за підвищення ціни на дизель

Аня Мартинюк 18 лютого 2021, 14:08

А саме 35 мільйонів гривень.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що компанія WOG заплатить 35 мільйонів гривень Укрзалізниці за підвищення ціни на дизель. Так, Верховний Суд залишив без змін рішення суду першої інстанції. Як відомо, суд задовольнив позовні вимоги НАБУ і визнав недійсними додаткові угоди про підняття ціни на паливо.

«Відповідне рішення щодо відмови в задоволенні касаційної скарги ТОВ «Вог Аеро Джет» (зараз - ТОВ «Воленс Трейд») Верховний Суд ухвалив 16 лютого 2021 року», - відзначили в антикорупційному бюро.

Це означає, що Укрзалізниця може повернути собі переплачені кошти. До слова, ТОВ «Вог Аеро Джет» необґрунтовано збільшило ціну на 7-10%.