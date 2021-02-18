СБУ почала перевіряти телеканал 1 + 1

Аня Мартинюк 18 лютого 2021, 13:45

Про це розповів глава Офісу президента.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 18 лютого, стало відомо, що СБУ проводить перевірку на телеканалі "1 + 1". Про це розповів глава Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, мета – дізнатися, хто впливає на інформаційну політику телеканалу.

«Проводиться комплексна перевірка по 1 + 1, в тому числі СБУ, у зв'язку з обов'язковим розкриттям основних бенефіціарів телемовників. Вони повинні перевірити, хто є бенефіціаром, який вплив на управління, умовно кажучи, як впливав на інформаційну політику з певним пакетом акцій», - заявив він.

Подоляк додав, що він вважає "1 + 1" нормальним медійним каналом для конкурентного середовища.