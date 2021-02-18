СБУ почала перевіряти телеканал 1 + 1

Укрзалізниці дозволили стягнути з WOG чималу суму за підвищення ціни на дизель 14:08
Facebook почав блокувати австралійців, які діляться новинами 12:43
В Україні дали зелене світло футбольним матчам з глядачами 12:07
Пішла з життя зірка «Іронії долі» та «Службовий роман» 10:47
Мама року 2021: в Україні стартувала премія для найкращих мам від EVA 10:15
Кіркорова і Ані Лорак планують позбавити звань народних артистів України 10:14
В Україні щомісяця підніматимуть ціни на залізничні квитки 09:38
В Україні зафіксували стрибок нових заражених на Сovid-19 08:35
В Україні запрацював державний портал з питань вакцинації 14:00
Політолог прокоментував співпрацю «Слуг народу» з «Батьківщиною» 09:24
Стоит ли покупать сушильную машину: 3 веских аргумента 01:37
Про це розповів глава Офісу президента.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 18 лютого, стало відомо, що СБУ проводить перевірку на телеканалі "1 + 1". Про це розповів глава Офісу президента Михайло Подоляк.
За його словами, мета – дізнатися, хто впливає на інформаційну політику телеканалу.
«Проводиться комплексна перевірка по 1 + 1, в тому числі СБУ, у зв'язку з обов'язковим розкриттям основних бенефіціарів телемовників. Вони повинні перевірити, хто є бенефіціаром, який вплив на управління, умовно кажучи, як впливав на інформаційну політику з певним пакетом акцій», - заявив він.
Подоляк додав, що він вважає "1 + 1" нормальним медійним каналом для конкурентного середовища.
14:08: Укрзалізниці дозволили стягнути з WOG чималу суму за підвищення ціни на дизель
12:43: Facebook почав блокувати австралійців, які діляться новинами
12:07: В Україні дали зелене світло футбольним матчам з глядачами
10:47: Пішла з життя зірка «Іронії долі» та «Службовий роман»
10:15: Мама року 2021: в Україні стартувала премія для найкращих мам від EVA
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.