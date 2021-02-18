Скоро в Україні спостерігатиметься відлига

Facebook почав блокувати австралійців, які діляться новинами 12:43
В Україні дали зелене світло футбольним матчам з глядачами 12:07
Пішла з життя зірка «Іронії долі» та «Службовий роман» 10:47
Мама року 2021: в Україні стартувала премія для найкращих мам від EVA 10:15
Кіркорова і Ані Лорак планують позбавити звань народних артистів України 10:14
В Україні щомісяця підніматимуть ціни на залізничні квитки 09:38
В Україні зафіксували стрибок нових заражених на Сovid-19 08:35
В Україні запрацював державний портал з питань вакцинації 14:00
Політолог прокоментував співпрацю «Слуг народу» з «Батьківщиною» 09:24
Стоит ли покупать сушильную машину: 3 веских аргумента 01:37
ВРУ запропонувала розмитнювати «евробляхи» за 1000 євро 13:39
Про це повідомила синоптик Наталія Діденко.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 18 лютого, український синоптик Наталія Діденко повідомила, що у найближчу ніч опади в країні не очікуються, а стовпчики термометрів покажуть до -20-26 градусів.
«У західних областях (окрім Волині та Рівненщини), на Дніпропетровщині, у Кропивницькому з районами та на Сході України передбачається вночі -14-20 градусів. У південній частині України та на Закарпатті -9-15 градусів», - відзначила синоптик.
Денна температура повітря коливатиметься в межах -7-12 градусів, на Заході та Півдні -1-7 градусів. Сніг з хуртовинами очікується вночі в Приазов'ї. У стлиці країни буде сухо. Далі синоптик прогнозує відлигу в Україні.
12:43: Facebook почав блокувати австралійців, які діляться новинами
12:07: В Україні дали зелене світло футбольним матчам з глядачами
10:47: Пішла з життя зірка «Іронії долі» та «Службовий роман»
10:15: Мама року 2021: в Україні стартувала премія для найкращих мам від EVA
10:14: Кіркорова і Ані Лорак планують позбавити звань народних артистів України
09:38: В Україні щомісяця підніматимуть ціни на залізничні квитки
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.