Скоро в Україні спостерігатиметься відлига

Аня Мартинюк 18 лютого 2021, 13:14

Про це повідомила синоптик Наталія Діденко.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 18 лютого, український синоптик Наталія Діденко повідомила, що у найближчу ніч опади в країні не очікуються, а стовпчики термометрів покажуть до -20-26 градусів.

«У західних областях (окрім Волині та Рівненщини), на Дніпропетровщині, у Кропивницькому з районами та на Сході України передбачається вночі -14-20 градусів. У південній частині України та на Закарпатті -9-15 градусів», - відзначила синоптик.

Денна температура повітря коливатиметься в межах -7-12 градусів, на Заході та Півдні -1-7 градусів. Сніг з хуртовинами очікується вночі в Приазов'ї. У стлиці країни буде сухо. Далі синоптик прогнозує відлигу в Україні.