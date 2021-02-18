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Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 18 лютого, стало відомо, що Facebook почав блокувати користувачів з Австралії, які діляться у своїх стрічках новинами. Це відбувається на тлі тривалих спірних заяв між урядом країни, ЗМІ та потужними технологічними компаніями.
Так, Facebook вжив радикальних заходів, оскільки Палата представників прийняла законодавство, яке змусить Facebook і Google платити за австралійський журналістський контент, тобто новини. Законодавство має бути прийняте Сенатом, перш ніж воно стане законом.
«Це напад на суверенну державу. Це посягання на свободу людей, і, зокрема, це повне зловживання ринковою владою великих технологій і контролю над ними», - заявив міністр охорони здоров'я Грег Хант.
Цифрові платформи тим часом побоюються, що те, що відбувається в Австралії, стане дорогим прецедентом, за яким підуть великі країни.
Уряд Австралії засудив рішення соцгіганта, яке також перешкоджало деяким урядовим комунікаціям, включаючи повідомлення про екстрені служби, а також деякі комерційні сторінки.
12:43: Facebook почав блокувати австралійців, які діляться новинами
12:07: В Україні дали зелене світло футбольним матчам з глядачами
10:47: Пішла з життя зірка «Іронії долі» та «Службовий роман»
10:15: Мама року 2021: в Україні стартувала премія для найкращих мам від EVA
10:14: Кіркорова і Ані Лорак планують позбавити звань народних артистів України
09:38: В Україні щомісяця підніматимуть ціни на залізничні квитки
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