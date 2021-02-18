Facebook почав блокувати австралійців, які діляться новинами

Аня Мартинюк 18 лютого 2021, 12:43

«Війна» продовжується.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 18 лютого, стало відомо, що Facebook почав блокувати користувачів з Австралії, які діляться у своїх стрічках новинами. Це відбувається на тлі тривалих спірних заяв між урядом країни, ЗМІ та потужними технологічними компаніями.

Так, Facebook вжив радикальних заходів, оскільки Палата представників прийняла законодавство, яке змусить Facebook і Google платити за австралійський журналістський контент, тобто новини. Законодавство має бути прийняте Сенатом, перш ніж воно стане законом.

«Це напад на суверенну державу. Це посягання на свободу людей, і, зокрема, це повне зловживання ринковою владою великих технологій і контролю над ними», - заявив міністр охорони здоров'я Грег Хант.

Цифрові платформи тим часом побоюються, що те, що відбувається в Австралії, стане дорогим прецедентом, за яким підуть великі країни.

Уряд Австралії засудив рішення соцгіганта, яке також перешкоджало деяким урядовим комунікаціям, включаючи повідомлення про екстрені служби, а також деякі комерційні сторінки.