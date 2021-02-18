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Адаптивний карантин дозволяє повернутися до деяких звичних справ.
Новину передає «Преса України».
Кабмін України дозволив проводити матчі та спортивні змагання з глядачами від сьогодні, 18 лютого. Мова йде про 50% заповнення трибун з дотриманням протиепідемічних норм.
Так, вступили в силу деякі положення адаптивного карантину і пом'якшення ряду існуючих обмежень. А саме для регіонів так званої "жовтої" зони.
Нагадаємо, Україна буде повністю віднесена до «жовтої» зони з 24 лютого.
12:43: Facebook почав блокувати австралійців, які діляться новинами
12:07: В Україні дали зелене світло футбольним матчам з глядачами
10:47: Пішла з життя зірка «Іронії долі» та «Службовий роман»
10:15: Мама року 2021: в Україні стартувала премія для найкращих мам від EVA
10:14: Кіркорова і Ані Лорак планують позбавити звань народних артистів України
09:38: В Україні щомісяця підніматимуть ціни на залізничні квитки
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