В Україні дали зелене світло футбольним матчам з глядачами

Аня Мартинюк 18 лютого 2021, 12:07

Адаптивний карантин дозволяє повернутися до деяких звичних справ.

Новину передає «Преса України».

Кабмін України дозволив проводити матчі та спортивні змагання з глядачами від сьогодні, 18 лютого. Мова йде про 50% заповнення трибун з дотриманням протиепідемічних норм.

Так, вступили в силу деякі положення адаптивного карантину і пом'якшення ряду існуючих обмежень. А саме для регіонів так званої "жовтої" зони.

Нагадаємо, Україна буде повністю віднесена до «жовтої» зони з 24 лютого.