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В Україні дали зелене світло футбольним матчам з глядачами

Аня Мартинюк 18 лютого 2021, 12:07
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В Україні дали зелене світло футбольним матчам з глядачами

Адаптивний карантин дозволяє повернутися до деяких звичних справ.  

Новину передає «Преса України».

Кабмін України дозволив проводити матчі та спортивні змагання  з глядачами від сьогодні, 18 лютого. Мова йде про 50% заповнення трибун з дотриманням протиепідемічних норм.

Так, вступили в силу деякі положення адаптивного карантину і пом'якшення ряду існуючих обмежень. А саме для регіонів так званої "жовтої" зони. 

Нагадаємо, Україна буде повністю віднесена до «жовтої» зони з 24 лютого.

  

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