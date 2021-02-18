Одіозна стоматолог Інна Кравчук зникла

Аня Мартинюк 18 лютого 2021, 11:27

У рівненської стоматолога тим часом побільшало кримінальних справ.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, яке продовження має історія з рівненською стоматологинею Інною Кравчук, яку викрили у побитті маленьких пацієнтів.

Так, наразі поліція має 5 кримінальних проваджень щодо Кравчук. 5 сімей повідомили про жорстоке поводження лікарки з їх дітьми.

Сама лікарка, яка наразі не працює, зникла і на контакт не виходить. Адвокат Інни Кравчук також не дає коментарів від імені своєї клієнтки. Тим часом експерти вважають, що справа делеко не зайде і все, що загрожує Інні Кравчук – позбавлення ліцензії на декілька років.