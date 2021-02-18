Одіозна стоматолог Інна Кравчук зникла

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У рівненської стоматолога тим часом побільшало кримінальних справ.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, яке продовження має історія з рівненською стоматологинею Інною Кравчук, яку викрили у побитті маленьких пацієнтів.
Так, наразі поліція має 5 кримінальних проваджень щодо Кравчук. 5 сімей повідомили про жорстоке поводження лікарки з їх дітьми.
Сама лікарка, яка наразі не працює, зникла і на контакт не виходить. Адвокат Інни Кравчук також не дає коментарів від імені своєї клієнтки. Тим часом експерти вважають, що справа делеко не зайде і все, що загрожує Інні Кравчук – позбавлення ліцензії на декілька років.
10:47: Пішла з життя зірка «Іронії долі» та «Службовий роман»
10:15: Мама року 2021: в Україні стартувала премія для найкращих мам від EVA
10:14: Кіркорова і Ані Лорак планують позбавити звань народних артистів України
09:38: В Україні щомісяця підніматимуть ціни на залізничні квитки
08:35: В Україні зафіксували стрибок нових заражених на Сovid-19
14:00: В Україні запрацював державний портал з питань вакцинації
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