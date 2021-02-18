Пішла з життя зірка «Іронії долі» та «Службовий роман» 10:47
Мама року 2021: в Україні стартувала премія для найкращих мам від EVA 10:15
Кіркорова і Ані Лорак планують позбавити звань народних артистів України 10:14
В Україні щомісяця підніматимуть ціни на залізничні квитки 09:38
В Україні зафіксували стрибок нових заражених на Сovid-19 08:35
В Україні запрацював державний портал з питань вакцинації 14:00
Політолог прокоментував співпрацю «Слуг народу» з «Батьківщиною» 09:24
Стоит ли покупать сушильную машину: 3 веских аргумента 01:37
ВРУ запропонувала розмитнювати «евробляхи» за 1000 євро 13:39
Забери сина з ВРУ – ФОПи звернулись до матері Гетманцева 12:50
Сідай, 2: Представниця «Слуги народу» відзначилась словесною діареєю 12:18
Помер радянський актор Андрій Мягков.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 18 лютого, стало відомо про смерть відомого актора Андрія Мягкова. Він відомий за своєю роллю у фільмах «Іронія долі» і «Службовий роман». Андрій Мягков помер у Москві. Причина смерті наразі невідома.
Польська актриса Барбара Брильська, яка працювала з Мягковим, прокоментувала смерть колеги. За її словами, він був прекрасною людиною.
«У мене немає сил говорити. Я плачу. Він був прекрасним актором, прекрасною людиною. Я дуже його любила», - заявила вона.
Нагадаємо, Мягкову було 82 роки.
10:47: Пішла з життя зірка «Іронії долі» та «Службовий роман»
10:15: Мама року 2021: в Україні стартувала премія для найкращих мам від EVA
10:14: Кіркорова і Ані Лорак планують позбавити звань народних артистів України
09:38: В Україні щомісяця підніматимуть ціни на залізничні квитки
08:35: В Україні зафіксували стрибок нових заражених на Сovid-19
14:00: В Україні запрацював державний портал з питань вакцинації
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.