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Пішла з життя зірка «Іронії долі» та «Службовий роман»

Аня Мартинюк 18 лютого 2021, 10:47
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Пішла з життя зірка «Іронії долі» та «Службовий роман»

Помер радянський актор Андрій Мягков.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 18 лютого, стало відомо про смерть відомого актора Андрія Мягкова. Він відомий за своєю роллю у фільмах «Іронія долі» і «Службовий роман». Андрій Мягков помер у Москві. Причина смерті наразі невідома.

Польська актриса Барбара Брильська, яка працювала з Мягковим, прокоментувала смерть колеги. За її словами, він був прекрасною людиною.

«У мене немає сил говорити. Я плачу. Він був прекрасним актором, прекрасною людиною. Я дуже його любила», - заявила вона.

Нагадаємо, Мягкову було 82 роки.

  

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