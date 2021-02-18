Пішла з життя зірка «Іронії долі» та «Службовий роман»

Аня Мартинюк 18 лютого 2021, 10:47

Помер радянський актор Андрій Мягков.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 18 лютого, стало відомо про смерть відомого актора Андрія Мягкова. Він відомий за своєю роллю у фільмах «Іронія долі» і «Службовий роман». Андрій Мягков помер у Москві. Причина смерті наразі невідома.

Польська актриса Барбара Брильська, яка працювала з Мягковим, прокоментувала смерть колеги. За її словами, він був прекрасною людиною.

«У мене немає сил говорити. Я плачу. Він був прекрасним актором, прекрасною людиною. Я дуже його любила», - заявила вона.

Нагадаємо, Мягкову було 82 роки.