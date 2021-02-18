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Кіркорова і Ані Лорак планують позбавити звань народних артистів України

Аня Мартинюк 18 лютого 2021, 10:14
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Кіркорова і Ані Лорак планують позбавити звань народних артистів України

Свою думку висловив Олександр Ткаченко. 

Новину передає «Преса України».

Глава Мінкульту України Олександр Ткаченко заявив, що відомих зірок естради Філіпа Кіркорова і Ані Лорак теоретично можуть позбавити звання народних артистів України. Про це він заявив в останньому інтерв'ю для BBC-Україна.

«Я прошу вибачення, що таке скажу, але я різниці між Кіркоровим і Лорак не бачу. Тому в даному випадку складно пояснити, чому у когось забирати, а у кого-то – ні», - заявив Олександр Ткаченко.

Також він відзначив, що є різниця між санкціями проти телеканалів та особистостей, які можуть комусь не подобатись. 

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