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Свою думку висловив Олександр Ткаченко.
Новину передає «Преса України».
Глава Мінкульту України Олександр Ткаченко заявив, що відомих зірок естради Філіпа Кіркорова і Ані Лорак теоретично можуть позбавити звання народних артистів України. Про це він заявив в останньому інтерв'ю для BBC-Україна.
«Я прошу вибачення, що таке скажу, але я різниці між Кіркоровим і Лорак не бачу. Тому в даному випадку складно пояснити, чому у когось забирати, а у кого-то – ні», - заявив Олександр Ткаченко.
Також він відзначив, що є різниця між санкціями проти телеканалів та особистостей, які можуть комусь не подобатись.
10:15: Мама року 2021: в Україні стартувала премія для найкращих мам від EVA
10:14: Кіркорова і Ані Лорак планують позбавити звань народних артистів України
09:38: В Україні щомісяця підніматимуть ціни на залізничні квитки
08:35: В Україні зафіксували стрибок нових заражених на Сovid-19
14:00: В Україні запрацював державний портал з питань вакцинації
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