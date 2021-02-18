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Щомісяця до ціни додаватимуть 2%.
Новину передає «Преса України».
Міністр інфраструктури Владислав Криклій зробив важливу заяву. За його словами, в Україні спостерігатиметься щомісячне зростання цін на залізничні пасажирські перевезення. А саме на два відсотки.
Неприємні зміни на українських мандрівників чекають з березня - квітня.
«Чи будуть підвищуватися ціни на квитки на пасажирські залізничні перевезення? .. Я б не назвав це підвищенням. Це у нас буде дуже така легка індексація, починаючи з березня - квітня, по 2% в місяць до кінця року. Це передбачено фінансовим планом "Укрзалізниці"», - розповів він.
Також Криклій нагадав, що українці можуть купувати квитки заздалегідь і отримувати до 40% знижки.
10:15: Мама року 2021: в Україні стартувала премія для найкращих мам від EVA
10:14: Кіркорова і Ані Лорак планують позбавити звань народних артистів України
09:38: В Україні щомісяця підніматимуть ціни на залізничні квитки
08:35: В Україні зафіксували стрибок нових заражених на Сovid-19
14:00: В Україні запрацював державний портал з питань вакцинації
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