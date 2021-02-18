В Україні щомісяця підніматимуть ціни на залізничні квитки

Аня Мартинюк 18 лютого 2021, 09:38

Щомісяця до ціни додаватимуть 2%.

Новину передає «Преса України».

Міністр інфраструктури Владислав Криклій зробив важливу заяву. За його словами, в Україні спостерігатиметься щомісячне зростання цін на залізничні пасажирські перевезення. А саме на два відсотки.

Неприємні зміни на українських мандрівників чекають з березня - квітня.

«Чи будуть підвищуватися ціни на квитки на пасажирські залізничні перевезення? .. Я б не назвав це підвищенням. Це у нас буде дуже така легка індексація, починаючи з березня - квітня, по 2% в місяць до кінця року. Це передбачено фінансовим планом "Укрзалізниці"», - розповів він.

Також Криклій нагадав, що українці можуть купувати квитки заздалегідь і отримувати до 40% знижки.