У Львові житель багатоповерхівки гріється багаттям

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40-річний чоловік відрізаний від комунальних послуг.
Новину передає «Преса України».
Українські журналісти дізнались, що у Львові, відрізаний від опалення та електрики чоловік, придумав, як зігрітися у зимову пору. 40-річний житель багатоповерхівки почав розводити багаття прямо на підлозі квартири.
«Чоловікові вже давно відрізали газ, світло і воду. Він пиячить і буянить, а на зауваження сусідів реагує агресивно. Поліція вже не раз заспокоювала чоловіка, але все марно. Ні йти лікуватися, ні міняти спосіб життя він не збирається», - розповіли журналісти ТСН.
За словами сусідів, вони постійно бояться, адже будинок може спалахнути через таку практику. Дільнична офіцер поліції Львівщини Лідія Паньків зазначила, що наразі лише складаються адмінпротоколи, а складу кримінального злочину немає.
10:15: Мама року 2021: в Україні стартувала премія для найкращих мам від EVA
10:14: Кіркорова і Ані Лорак планують позбавити звань народних артистів України
09:38: В Україні щомісяця підніматимуть ціни на залізничні квитки
08:35: В Україні зафіксували стрибок нових заражених на Сovid-19
14:00: В Україні запрацював державний портал з питань вакцинації
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