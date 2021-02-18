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У Львові житель багатоповерхівки гріється багаттям

Аня Мартинюк 18 лютого 2021, 09:13
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У Львові житель багатоповерхівки гріється багаттям

40-річний чоловік відрізаний від комунальних послуг. 

Новину передає «Преса України».

Українські журналісти дізнались, що у Львові, відрізаний від опалення та електрики чоловік, придумав, як зігрітися у зимову пору. 40-річний житель багатоповерхівки почав розводити багаття прямо на підлозі квартири.

«Чоловікові вже давно відрізали газ, світло і воду. Він пиячить і буянить, а на зауваження сусідів реагує агресивно. Поліція вже не раз заспокоювала чоловіка, але все марно. Ні йти лікуватися, ні міняти спосіб життя він не збирається», - розповіли журналісти ТСН.

За словами сусідів, вони постійно бояться, адже будинок може спалахнути через таку практику. Дільнична офіцер поліції Львівщини Лідія Паньків зазначила, що наразі лише складаються адмінпротоколи, а складу кримінального злочину немає.

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