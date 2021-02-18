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Серед нових хворих понад 400 дітей.
Новину передає «Преса України».
Станом на 18 лютого в Україні за добу кількість хворих на коронавірус різко збільшилась на 6 237 осіб. Про це розповіли у прес-службі МОЗ. У порівнянні з попереднім днем кількість хворих збільшилась на 1 951 людину.
Серед нових хворих 413 дітей і 276 медпрацівників. На жаль, за минулу добу також померли 163 пацієнти.
Найбільшу кількість нових випадків зараження за минулу добу знову демонструє Івано-Франківська область, плюс 799 осіб.
08:35: В Україні зафіксували стрибок нових заражених на Сovid-19
14:00: В Україні запрацював державний портал з питань вакцинації
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