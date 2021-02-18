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В Україні зафіксували стрибок нових заражених на Сovid-19

Аня Мартинюк 18 лютого 2021, 08:35
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В Україні зафіксували стрибок нових заражених на Сovid-19

Серед нових хворих понад 400 дітей. 

Новину передає «Преса України».

Станом на 18 лютого в Україні за добу кількість хворих на коронавірус різко збільшилась на 6 237 осіб. Про це розповіли у прес-службі МОЗ. У порівнянні з попереднім днем кількість хворих збільшилась на 1 951 людину.

Серед нових хворих 413 дітей і 276 медпрацівників. На жаль, за минулу добу також померли 163 пацієнти.

Найбільшу кількість нових випадків зараження за минулу добу знову демонструє Івано-Франківська область, плюс 799 осіб.

 

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