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Стало відомо, де українці зможуть отримати повну інформацію про вакцинацію від коронавірусу.
Новину передає «Преса України».
Міністерство охорони здоров'я повідомило, що 17 лютого в Україні запрацював окремий сайт з питань вакцинації від коронавірусу.
На порталі, який можна знайти за адресою vaccination.covid19.gov.ua, можна знайти усю необхідну інформацію про вакцинацію. Про підготовку до вакцинацію, препарати та сам процес.
14:00: В Україні запрацював державний портал з питань вакцинації
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