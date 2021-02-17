В Україні запрацював державний портал з питань вакцинації

Аня Мартинюк 17 лютого 2021, 14:00

Стало відомо, де українці зможуть отримати повну інформацію про вакцинацію від коронавірусу.

Новину передає «Преса України».

Міністерство охорони здоров'я повідомило, що 17 лютого в Україні запрацював окремий сайт з питань вакцинації від коронавірусу.

На порталі, який можна знайти за адресою vaccination.covid19.gov.ua, можна знайти усю необхідну інформацію про вакцинацію. Про підготовку до вакцинацію, препарати та сам процес.