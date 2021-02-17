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Зеленський створив раду з розвитку середньої освіти

Аня Мартинюк 17 лютого 2021, 13:46
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Зеленський створив раду з розвитку середньої освіти

Стало відомо, чим займеться новостворена рада.  

Новину передає «Преса України».

Президент Володимир Зеленський створив Консультативну раду з питань сприяння розвитку системи загальної середньої освіти. Це буде консультативно-дорадчий орган. Так, президент поставив свій підпис під указом №55/2021.

В обов'язки Ради входитиме представлення пропозицій щодо доступності і високої якості загальної середньої освіти, прав учасників освітнього процесу, вдосконалення законодавства про повну загальну середню освіту.

Також серед завдань ради оцінювати результати навчання учнів. Очолив раду депутат Сергій Колебошин.

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