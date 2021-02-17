Зеленський створив раду з розвитку середньої освіти

В Україні запрацював державний портал з питань вакцинації 14:00
Політолог прокоментував співпрацю «Слуг народу» з «Батьківщиною» 09:24
ВРУ запропонувала розмитнювати «евробляхи» за 1000 євро 13:39
Забери сина з ВРУ – ФОПи звернулись до матері Гетманцева 12:50
Сідай, 2: Представниця «Слуги народу» відзначилась словесною діареєю 12:18
Озвучені витрати Офісу президента Зеленського на ботоферму 10:57
Українці, які застрягли у Занзібарі, вилетіли до Києва 10:22
Україна першою в світі прирівняє е-паспорт до фізичного 09:07
Стало відомо, чим займеться новостворена рада.
Новину передає «Преса України».
Президент Володимир Зеленський створив Консультативну раду з питань сприяння розвитку системи загальної середньої освіти. Це буде консультативно-дорадчий орган. Так, президент поставив свій підпис під указом №55/2021.
В обов'язки Ради входитиме представлення пропозицій щодо доступності і високої якості загальної середньої освіти, прав учасників освітнього процесу, вдосконалення законодавства про повну загальну середню освіту.
Також серед завдань ради оцінювати результати навчання учнів. Очолив раду депутат Сергій Колебошин.
14:00: В Україні запрацював державний портал з питань вакцинації
09:24: Політолог прокоментував співпрацю «Слуг народу» з «Батьківщиною»
14:01: У ВРУ почали збирати підписи за імпічмент Зеленському
13:39: ВРУ запропонувала розмитнювати «евробляхи» за 1000 євро
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.