В Україні вперше продають в’язницю

Аня Мартинюк 17 лютого 2021, 12:10

Стала відома стартова ціна лоту.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 лютого, міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що Ірпінський виправний центр, що в селищі Коцюбинське Київської області, виставили на продаж. Це вперше в історії країни в’язницю продаватимуть в рамках анонсованого Міністерством юстиції спільно з Фондом держмайна великого розпродажу.

Стартова ціна лоту понад 220 млн грн.

«Перший пішов! “Великий розпродаж в’язниць” дійшов до етапу першого аукціону. Якщо хто має зайві 220 млн і хоче придбати невелику в’язницю в декількох кілометрах від Києва – welcome», - зазначив він.

перший пішов! «великий розпродаж в‘язниць» дійшов до етапу першого аукціону. якщо хто має зайвих 220 мільйонів та хоче... Опубликовано Denis Malyuska Вторник, 16 февраля 2021 г.

Малюська нагадав, що 70% надходжень від продажу підуть «на розвиток нової тюремної інфраструктури, яка відповідатиме європейським стандартам», а 30% - у держбюджет.