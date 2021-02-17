НБУ зміцнив гривню до провідних іноземних валют

Аня Мартинюк 17 лютого 2021, 10:32

Долар США втратив одразу 13 копійок.

Новину передає «Преса України».

НБУ встановив офіційний курс гривні до долара та євро на 17 лютого. Долар США коштує 27,83 грн, що на 13 копійок менше від попереднього встановленого банком курсу.

Євро коштує 33,77 грн, що на 15 копійок менше від попереднього курсу. Російський рубль коштує 0,378 грн.

Готівкові курси валют наступні. Купівля долара проходить по 27,80 грн, продаж – за 28,05 грн. Купівля євро проходить за 33,47 грн, продаж – за 33,89 грн. Купівля російського рубля проходить за 0,34 грн, продаж – за 0,38 грн.