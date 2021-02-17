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В МОЗ оновили статистику щодо коронавірусу

Аня Мартинюк 17 лютого 2021, 10:08
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В МОЗ оновили статистику щодо коронавірусу

В Україні провели більше тестів на коронавірус, в результаті нових виявлених хворих побільшало. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 лютого, прес-служба МОЗ представила свіжу коронавірусну статистику. За минулу добу було виявлено 4 286 нових хворих.

Найбільше нових випадків в Івано-Франківській області - 646, Чернівецькій області – 386, Києві – 366. На жаль, за минулу добу померли 147 пацієнтів. Разом з тим одужати вдалось 5 927 людям.

Особливо варто зазначити, що за добу було проведено 64 842 тести на коронавірус.

 

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