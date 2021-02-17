Політолог прокоментував співпрацю «Слуг народу» з «Батьківщиною»

Аня Мартинюк 17 лютого 2021, 09:24

За словами Кочеткова, це ще не означає, що домовитися вийде абсолютно про все.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 лютого, український політолог Олександр Кочетков поцікавився у соцмережі: «Хто усиновить президента Володимира Зеленського?».

«Тема у мене виникла, коли Андрій Єрмак підтвердив, що ведуться переговори з «Батьківщиною» про співпрацю в Раді. Публічне підтвердження говорить, що переговори вийшли з кулуарної стадії «віч-на-віч», до них залучається розширене коло учасників, тому і робляться офіційні заяви, щоб випередити неофіційний витік», - зазначив він.

За словами Кочеткова, це ще не означає, що домовитися вийде абсолютно про все. Тим не менше політолог вважає, що Зеленський дозрів до того, що йому потрібен досвідчений партнер.

«Тобто, Зеленський вже розуміє, куди витрачаються багатомільярдні бюджетні суми, але ось звідки їх регулярно брати - для нього нерозв'язна загадка», - додав Кочетков.

КТО УСЫНОВИТ ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО? Заголовок у меня возник, когда Андрей Ермак подтвердил, что ведутся переговоры с... Опубликовано Alexandr Kochetkov Вторник, 16 февраля 2021 г.

Експерт вважає, що Юрій Вітренко не схожий на опору, а от Юлія Тимошенко – схожа. Тим не менше, він вважає, що лідер «Батьківщини», яка має реальний план зниження комунальних платежів та притоку грошей за рахунок оренди землі, а не її продажу, навряд чи погодиться менше ніж на посаду прем'єр-міністра або спікера ВРУ. Чи вийде співпраця, залишається питанням.