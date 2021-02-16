У ВРУ почали збирати підписи за імпічмент Зеленському

Аня Мартинюк 16 лютого 2021, 14:01

Про це повідомив Ілля Ківа.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 лютого, у ВРУ нардепи почали збирати підписи за імпічмент президенту Володимиру Зеленському. Про це розповів депутат від ОТЗЖ Ілля Ківа.

«Історичний момент! Розпочато збір підписів народних депутатів за імпічмент президента Зеленського», - заявив він.

Исторический момент! Начат сбор подписей народных депутатов за импичмент президента Зеленского. Опубликовано Ильей Кивой Вторник, 16 февраля 2021 г.

Як повідомлялось раніше, представники ОПЗЖ вирішили ініціювати імпічмент у зв’язку з закриттям Зеленським трьох опозиційних телеканалів, які належать нардепу від ОТЗЖ Тарасу Козаку. Мова йде про канали 112, NewsOne і ZIK.