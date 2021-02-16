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Про це повідомив Ілля Ківа.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 16 лютого, у ВРУ нардепи почали збирати підписи за імпічмент президенту Володимиру Зеленському. Про це розповів депутат від ОТЗЖ Ілля Ківа.
«Історичний момент! Розпочато збір підписів народних депутатів за імпічмент президента Зеленського», - заявив він.
Исторический момент! Начат сбор подписей народных депутатов за импичмент президента Зеленского.Опубликовано Ильей Кивой Вторник, 16 февраля 2021 г.
Як повідомлялось раніше, представники ОПЗЖ вирішили ініціювати імпічмент у зв’язку з закриттям Зеленським трьох опозиційних телеканалів, які належать нардепу від ОТЗЖ Тарасу Козаку. Мова йде про канали 112, NewsOne і ZIK.
14:01: У ВРУ почали збирати підписи за імпічмент Зеленському
13:39: ВРУ запропонувала розмитнювати «евробляхи» за 1000 євро
12:50: Забери сина з ВРУ – ФОПи звернулись до матері Гетманцева
12:18: Сідай, 2: Представниця «Слуги народу» відзначилась словесною діареєю
10:57: Озвучені витрати Офісу президента Зеленського на ботоферму
10:22: Українці, які застрягли у Занзібарі, вилетіли до Києва
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