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Така «акція» є разовою.
Новину передає «Преса України».
Фінансовий комітет Верховної Ради напрацював два нові законопроекти. Згідно з документами, автомобілі, які були ввезені в країну до 31 грудня 2020 року, пропонують розмитнювати за приблизно 1000 євро.
Заступник голови фінкомітету Олександр Ковальчук заявив, що вартість розмитнення залежатиме від віку автомобіля, типу двигуна та об’єму двигуна.
«Тобто вартість автомобіля більше до уваги не береться. Це разова акція? Так, але ми дуже хотіли б, щоб це остаточно вирішило проблему "єврономер"», - зазначив він.
Однак комітет рухатиметься в напрямку зниження вартості розмитнення авто й у майбутньому.
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13:39: ВРУ запропонувала розмитнювати «евробляхи» за 1000 євро
12:50: Забери сина з ВРУ – ФОПи звернулись до матері Гетманцева
12:18: Сідай, 2: Представниця «Слуги народу» відзначилась словесною діареєю
10:57: Озвучені витрати Офісу президента Зеленського на ботоферму
10:22: Українці, які застрягли у Занзібарі, вилетіли до Києва
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