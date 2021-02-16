В Японії викинули вакцину Pfizer

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Стала відома причина такого ходу подій.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 16 лютого, в Японії вирішили викинути частину вакцини від коронавірусу компанії Pfizer. Причина – брак шприців для проведення вакцинації.
Генсек кабінету міністрів Кацунобу Като зазначив, що закупити спеціальні шприци для вакцинації – задача не легка. Зовсім мало виробників пропонують такі шприци.
Так, з одного флакону вакцини Pfizer можна зробити 6 уколів. Лише спеціальні шприци допомагають витягти весь вміст ін’єкції з флакону.
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12:18: Сідай, 2: Представниця «Слуги народу» відзначилась словесною діареєю
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