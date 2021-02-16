В Японії викинули вакцину Pfizer

Аня Мартинюк 16 лютого 2021, 13:15

Стала відома причина такого ходу подій.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 лютого, в Японії вирішили викинути частину вакцини від коронавірусу компанії Pfizer. Причина – брак шприців для проведення вакцинації.

Генсек кабінету міністрів Кацунобу Като зазначив, що закупити спеціальні шприци для вакцинації – задача не легка. Зовсім мало виробників пропонують такі шприци.

Так, з одного флакону вакцини Pfizer можна зробити 6 уколів. Лише спеціальні шприци допомагають витягти весь вміст ін’єкції з флакону.