Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • У ВРУ почали збирати підписи за імпічмент Зеленському
  • ВРУ запропонувала розмитнювати «евробляхи» за 1000 євро
  • Депутат пояснив, чому українці платять за газ собівартістю 2,6 грн 6,99 грн за куб

В Японії викинули вакцину Pfizer

Аня Мартинюк 16 лютого 2021, 13:15
Версія для друку
В Японії викинули вакцину Pfizer

Стала відома причина такого ходу подій. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 лютого, в Японії вирішили викинути частину вакцини від коронавірусу компанії Pfizer. Причина – брак шприців для проведення вакцинації.

Генсек кабінету міністрів Кацунобу Като зазначив, що закупити спеціальні шприци для вакцинації – задача не легка. Зовсім мало виробників пропонують такі шприци.

Так, з одного флакону вакцини Pfizer можна зробити 6 уколів. Лише спеціальні шприци допомагають витягти весь вміст ін’єкції з флакону.

 

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції