Забери сина з ВРУ – ФОПи звернулись до матері Гетманцева

Аня Мартинюк 16 лютого 2021, 12:50

Вони закликали жінку забрати сина на перевиховання.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 лютого, ФОПи-мітингувальники знову провели безстрокову акцію протесту на Майдані Незалежності в Києві. Вони підійшли до офісу матері голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

Так, мітингувальники вимагають, щоб жінка забрала сина з ВРУ на перевиховання.

Лідер акції протесту Сергій Доротич зазначив, що акції будуть проводитись й надалі.