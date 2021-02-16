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Вони закликали жінку забрати сина на перевиховання.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 16 лютого, ФОПи-мітингувальники знову провели безстрокову акцію протесту на Майдані Незалежності в Києві. Вони підійшли до офісу матері голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.
Так, мітингувальники вимагають, щоб жінка забрала сина з ВРУ на перевиховання.
Лідер акції протесту Сергій Доротич зазначив, що акції будуть проводитись й надалі.
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13:39: ВРУ запропонувала розмитнювати «евробляхи» за 1000 євро
12:50: Забери сина з ВРУ – ФОПи звернулись до матері Гетманцева
12:18: Сідай, 2: Представниця «Слуги народу» відзначилась словесною діареєю
10:57: Озвучені витрати Офісу президента Зеленського на ботоферму
10:22: Українці, які застрягли у Занзібарі, вилетіли до Києва
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