Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • У ВРУ почали збирати підписи за імпічмент Зеленському
  • ВРУ запропонувала розмитнювати «евробляхи» за 1000 євро
  • Депутат пояснив, чому українці платять за газ собівартістю 2,6 грн 6,99 грн за куб

Забери сина з ВРУ – ФОПи звернулись до матері Гетманцева

Аня Мартинюк 16 лютого 2021, 12:50
Версія для друку
Забери сина з ВРУ – ФОПи звернулись до матері Гетманцева

Вони закликали жінку забрати сина на перевиховання.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 лютого, ФОПи-мітингувальники знову провели безстрокову акцію протесту на Майдані Незалежності в Києві. Вони підійшли до офісу матері голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева. 

Так, мітингувальники вимагають, щоб жінка забрала сина з ВРУ на перевиховання.

Лідер акції протесту Сергій Доротич зазначив, що акції будуть проводитись й надалі.

 

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції