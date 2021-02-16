Сідай, 2: Представниця «Слуги народу» відзначилась словесною діареєю

Аня Мартинюк 16 лютого 2021, 12:18

32-річна депутат ВРУ виступила з незрозумілою промовою про тарифи.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 лютого, представниця «Слуги народу» Мар'яна Безугла виступила на форумі «Україна 30. Платіжка» про тарифи. 32-річна народна обраниця представила зовсім невиразний і незрозумілий текст.

«У рамках нашого комітету і енергетичної безпеки - вже було сказано, що крім електрики і того, як складно знайти баланс між імпортом і цінами для населення, але тим не менше треба прямувати до власних потужностей - це і питання приєднання до європейського простору. І знову-таки, це питання опрацьовується, сама мета в тому, щоб в рамках енергетики як такої - тобто енергетичних питань - це і логістичний компонент, і різні категорії ... З позиції національної безпеки загальніші такі речі, це надзвичайно важливо, щоб ми його досягли протягом найближчих років і вивели це не тільки в економічну площу, а й зберегли той політичний наратив, вірніше той політичний діапазон, який прийнятний», - заявила вона.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українці платитимуть за газ 6,99 грн за куб щонайменше до кінця березня.