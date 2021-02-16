Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Депутат пояснив, чому українці платять за газ собівартістю 2,6 грн 6,99 грн за куб
  • Українці вчинили «самосуд» над дитячим стоматологом Інною Кравчук
  • Циклон Volker в Україні замінить різке похолодання

iPhone 13 mini випускатимуть попри поганий попит

Аня Мартинюк 16 лютого 2021, 11:42
Версія для друку
iPhone 13 mini випускатимуть попри поганий попит

Однак нових маленьких телефонів в Apple випускати не планують.

Новину передає «Преса України».

Представник Apple Джон Проссер заявив, що Apple цього року не планує випускати ще одну невелику модель iPhone SE. В результаті такий хід подій може дозволити iPhone 13 mini знайти більшу аудиторію.

Як повідомлялось раніше, попит на найдешевший та найменший iPhone 12 mini виявився дуже маленьким, оскільки покупці обирають моделі з більшими екранами для перегляду відео та картинок у  соцмережах. В результаті експерти припустили, що Apple розглядає можливість припинити виробництво iPhone 12 mini у другому кварталі.

Читайте також:

  • iPhone 12 mini виявився нецікавим покупцям
  • В Індії робітники почали громити завод iPhone

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції