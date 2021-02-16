iPhone 13 mini випускатимуть попри поганий попит

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Однак нових маленьких телефонів в Apple випускати не планують.
Новину передає «Преса України».
Представник Apple Джон Проссер заявив, що Apple цього року не планує випускати ще одну невелику модель iPhone SE. В результаті такий хід подій може дозволити iPhone 13 mini знайти більшу аудиторію.
Як повідомлялось раніше, попит на найдешевший та найменший iPhone 12 mini виявився дуже маленьким, оскільки покупці обирають моделі з більшими екранами для перегляду відео та картинок у соцмережах. В результаті експерти припустили, що Apple розглядає можливість припинити виробництво iPhone 12 mini у другому кварталі.
12:18: Сідай, 2: Представниця «Слуги народу» відзначилась словесною діареєю
10:57: Озвучені витрати Офісу президента Зеленського на ботоферму
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