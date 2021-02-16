iPhone 13 mini випускатимуть попри поганий попит

Аня Мартинюк 16 лютого 2021, 11:42

Однак нових маленьких телефонів в Apple випускати не планують.

Новину передає «Преса України».

Представник Apple Джон Проссер заявив, що Apple цього року не планує випускати ще одну невелику модель iPhone SE. В результаті такий хід подій може дозволити iPhone 13 mini знайти більшу аудиторію.

Як повідомлялось раніше, попит на найдешевший та найменший iPhone 12 mini виявився дуже маленьким, оскільки покупці обирають моделі з більшими екранами для перегляду відео та картинок у соцмережах. В результаті експерти припустили, що Apple розглядає можливість припинити виробництво iPhone 12 mini у другому кварталі.