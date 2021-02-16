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Як виявилось, для захисту інтересів президента в Мережі було витрачено декілька десятків тисяч доларів.
Новину передає «Преса України».
Українські журналісти видання «Букви» дізнались, скільки коштів витратили в Офісі президента Володимира Зеленського, щоб платити ботам у Мережі.
Як зазначили журналісти, Facebook-ботоферма для Зеленського обійшлась в понад 30 тисяч доларів. Уточнюється, що ботоферма налічує щонайменше 20 сторінок та понад 100 фейкових акаунтів.
«Додатково потрібно платити за піар-роботу на ОП з постійною критикою тих, хто впадав у неласку до президента в конкретний момент, і поширення цього контенту по всьому Facebook», — додали журналісти.
Джерела коштів, витрачених на ботоферму, поки не встановлені.
10:57: Озвучені витрати Офісу президента Зеленського на ботоферму
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