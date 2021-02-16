Озвучені витрати Офісу президента Зеленського на ботоферму

Аня Мартинюк 16 лютого 2021, 10:57

Як виявилось, для захисту інтересів президента в Мережі було витрачено декілька десятків тисяч доларів.

Новину передає «Преса України».

Українські журналісти видання «Букви» дізнались, скільки коштів витратили в Офісі президента Володимира Зеленського, щоб платити ботам у Мережі.

Як зазначили журналісти, Facebook-ботоферма для Зеленського обійшлась в понад 30 тисяч доларів. Уточнюється, що ботоферма налічує щонайменше 20 сторінок та понад 100 фейкових акаунтів.

«Додатково потрібно платити за піар-роботу на ОП з постійною критикою тих, хто впадав у неласку до президента в конкретний момент, і поширення цього контенту по всьому Facebook», — додали журналісти.

Джерела коштів, витрачених на ботоферму, поки не встановлені.