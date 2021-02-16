Українці, які застрягли у Занзібарі, вилетіли до Києва

Аня Мартинюк 16 лютого 2021, 10:22

Радісну новину повідомив прес-секретар МЗС України.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 лютого, літак з майже двома сотнями українських туристів, які прибули Занзібар для відпочинку та не змогли виїхати, уже відправились на батьківщину.

Прес-секретар МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що в ніч на 16 лютого літак з Українцями направився у Київ. Нагадаємо, туристи не змогли покинути Занзібар через поломку літака. Українці довгий час перебували в аеропорту без їжі та води. Серед теристів був керівник Держміграційної служби України Максим Соколюк і його нова пасія Анастасія Зінченко, яку в народі називають «українка з собачкою з Уханю».